Мошенники выманили у жительницы Пензы 800 тыс. рублей

14:30 | 26.03.2026 | Криминал

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензы 1977 года рождения 800 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила неизвестная под видом ее знакомой, злоумышленница попросила помочь с покупкой букета, затем отправила ссылку на сайт магазина, где потерпевшая зарегистрировалась для получения скидки, после чего ей поступил код в SMS, который она ввела на интернет-ресурсе.

«После этого пензячке поступил звонок от неизвестной, которая сообщила о том, что аккаунт женщины на портале госуслуг взломан и ее персональные данные оказались в руках мошенников. Звонившая гражданка пояснила, что во избежание нежелательных переводов денежных средств в поддержку экстремистских организаций, необходимо перевести сбережения на «безопасный счет». Испугавшись, потерпевшая выполнила указания звонившей и перечислила деньги в сумме 800 тыс. рублей на мошеннические счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


