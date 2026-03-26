Сергей Васянин вручил награды работникам культуры

09:26 | 26.03.2026 | Культура

Пенза, 26 марта 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин вручил награды работникам культуры в ходе торжественного мероприятия, организованного в центре культуры и досуга Пензы по случаю профессионального праздника.

Сергей Васянин вручил награды работникам культуры

Фото: Pgduma.ru

Обращаясь к собравшимся, Сергей Васянин особо подчеркнул значимость труда представителей сферы культуры, отметив, что они дарят пензенцам возможность приобщиться к прекрасному, сохраняют культурное наследие и передают его из поколения в поколение.

«Вы работаете, когда другие отдыхают, вы создаете для людей праздничное настроение, дарите им свою энергию и талант. Во многом благодаря вам пензенцы живут насыщенной культурной жизнью. Вы способствуете гармоничному развитию подрастающего поколения и приумножению потенциала нашей малой родины. Про каждого из вас можно смело сказать, что он предан делу и выбранной профессии всей душой. И я говорю вам спасибо за служение искусству, ваш труд и постоянный творческий поиск», — сказал временно исполняющий полномочия председателя пензенской гордумы.

Сергей Васянин пожелал работникам культуры неиссякаемого вдохновения, новых творческих свершений и неугасаемого огонька в глазах, который важен для каждого, кто посвятил себя искусству.

В ходе мероприятия отличившимся представителям отрасли были вручены награды за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и большой личный вклад в развитие культуры Пензы, сообщает пресс-служба гордумы.


