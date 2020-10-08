Фонд Тимченко выделит грант на пензенский проект «Библиодруг онлайн» Культура

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Пензы» вошло в число 52 победителей грантового конкурса «Ближний круг», организованного благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

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Согласно сведениям, указанным на сайте фонда, учреждение получит 126 тыс. 170 рублей на реализацию проекта «Библиодруг онлайн», который посвящен оказанию информационной помощи и психологической поддержки людям старшего возраста, находящимся в условиях вынужденной изоляции.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в МБУ «ЦБС города Пензы», проект зародился в период начала пандемии коронавируса.

«Именно тогда в удаленном формате библиотекари читали для старших по Skype стихи, произведения русской классики, журналы и газеты, отвечали на интересующие их вопросы, рассказывали о последних сводках по заболеваемости COVID-19 в Пензе и Пензенской области», — отметили в учреждении.

В «ЦБС города Пензы» пояснили, что проект предусматривает сопровождение пожилых людей в удаленном формате в течение дня.

«Занятые в проекте библиотекари имеют высшее образование», — подчеркнули в учреждении, уточнив, что специалисты обладают знаниями в педагогической, социальной, юридической сферах, развитыми навыками коммуникации и имеют опыт работы с информационными ресурсами.

Прием заявок на конкурс «Ближний круг» проходил с 8 июля по 8 сентября. К участию в нем допускались организации и инициативные группы, чья деятельность направлена на заботу о старшем поколении вне стационарных учреждений.

Победителей конкурса определил экспертный совет. На реализацию отобранных проектов решено направить более 5,8 млн. рублей.