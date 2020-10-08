EN
19:06:08 Четверг, 8 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Фонд Тимченко выделит грант на пензенский проект «Библиодруг онлайн»

11:32 | 08.10.2020 | Культура

Печать

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Пензы» вошло в число 52 победителей грантового конкурса «Ближний круг», организованного благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Фонд Тимченко выделит грант на пензенский проект «Библиодруг онлайн». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, указанным на сайте фонда, учреждение получит 126 тыс. 170 рублей на реализацию проекта «Библиодруг онлайн», который посвящен оказанию информационной помощи и психологической поддержки людям старшего возраста, находящимся в условиях вынужденной изоляции.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в МБУ «ЦБС города Пензы», проект зародился в период начала пандемии коронавируса.

«Именно тогда в удаленном формате библиотекари читали для старших по Skype стихи, произведения русской классики, журналы и газеты, отвечали на интересующие их вопросы, рассказывали о последних сводках по заболеваемости COVID-19 в Пензе и Пензенской области», — отметили в учреждении.

В «ЦБС города Пензы» пояснили, что проект предусматривает сопровождение пожилых людей в удаленном формате в течение дня.

«Занятые в проекте библиотекари имеют высшее образование», — подчеркнули в учреждении, уточнив, что специалисты обладают знаниями в педагогической, социальной, юридической сферах, развитыми навыками коммуникации и имеют опыт работы с информационными ресурсами.

Прием заявок на конкурс «Ближний круг» проходил с 8 июля по 8 сентября. К участию в нем допускались организации и инициативные группы, чья деятельность направлена на заботу о старшем поколении вне стационарных учреждений.

Победителей конкурса определил экспертный совет. На реализацию отобранных проектов решено направить более 5,8 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на 95-м году жизни умер ветеран Валентин Малышев В Пензе осужден экс-чиновник областного правительства Игорь Балашов
В пензенской областной библиотеке пройдет выставка картин Германа Карпова Пензенскому ветерану Анатолию Шишкину исполнилось 100 лет
Прокуратура проверит информацию об отказе в страховой выплате при заражении коронавирусом В Заречном завершено расследование дела об убийстве мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама