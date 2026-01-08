15:13:24 Четверг, 8 января
В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

09:16 | 08.01.2026 | Криминал

Пенза, 8 января 2026. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1997 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ОМВД России по Бессоновскому району поступил звонок от местной жительницы 1985 года рождения. Гражданка сообщила, что сожитель в ходе конфликта угрожал ей убийством топором. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что распивал дома спиртные напитки со своей сожительницей. В ходе застолья между ними возник словесный конфликт из-за сильного алкогольного опьянения. Разозлившись, подозреваемый вышел на улицу во двор, взял топор и, вернувшись, направил его в сторону женщины, угрожая убить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина выбежала из дома и позвонила в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.


