В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 8 января 2026. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1997 года рождения угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Бессоновскому району поступил звонок от местной жительницы 1985 года рождения. Гражданка сообщила, что сожитель в ходе конфликта угрожал ей убийством топором. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что распивал дома спиртные напитки со своей сожительницей. В ходе застолья между ними возник словесный конфликт из-за сильного алкогольного опьянения. Разозлившись, подозреваемый вышел на улицу во двор, взял топор и, вернувшись, направил его в сторону женщины, угрожая убить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина выбежала из дома и позвонила в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.