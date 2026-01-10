11:49:53 Суббота, 10 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 86-летний мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу

10:10 | 10.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 10 января 2026. PenzaNews. 86-летний житель Лунинского района Пензенской области после общения с телефонным мошенником, который выдал себя за сотрудника силового ведомства, передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу около своего дома.

В Пензенской области 86-летний мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, злоумышленник по телефону убедил пенсионера, что его аккаунт на портале госуслуг взломан и на его имя открыт банковский счет, который используется для финансирования экстремистской организации.

«Затем под предлогом необходимости проверки неизвестный убедил пожилого мужчину передать ему все его сбережения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Пензенской области за сутки произошло три пожара В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Под Пензой водитель «Lada Vesta» сбил двух подростков В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Жительница Никольского района лишилась более 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику В Пензенском районе столкнулись три автомобиля, один из водителей госпитализирован
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама