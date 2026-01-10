В Пензенской области 86-летний мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу Криминал

Пенза, 10 января 2026. PenzaNews. 86-летний житель Лунинского района Пензенской области после общения с телефонным мошенником, который выдал себя за сотрудника силового ведомства, передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу около своего дома.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, злоумышленник по телефону убедил пенсионера, что его аккаунт на портале госуслуг взломан и на его имя открыт банковский счет, который используется для финансирования экстремистской организации.

«Затем под предлогом необходимости проверки неизвестный убедил пожилого мужчину передать ему все его сбережения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.