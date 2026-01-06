Под Пензой обнаружен беспилотник, попавший под действие средств РЭБ — губернатор Происшествия

Пенза, 6 января 2026. PenzaNews. Беспилотник, попавший под действие средств радиоэлектронной борьбы, обнаружен под Пензой. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Под Пензой обнаружен беспилотник, также попавший под действие средств радиоэлектронной борьбы. Место его падения оцеплено, работают службы экстренного реагирования», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 6 января.

«Еще раз напоминаю о запрете на съемку, а также распространение фото и видео, связанных с применением и местом посадки беспилотных летательных аппаратов. Не становитесь пособниками врага, доверяйте только проверенной информации», — добавил он.

Поздно вечером 5 января Олег Мельниченко сообщил, что в небе над Пензенской областью силами ПВО сбиты три беспилотника, разрушений и пострадавших нет.

Рано утром 6 января губернатор проинформировал, что на территории Пензы силами РЭБ подавлена работа пяти беспилотников.