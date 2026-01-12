11:15:23 Понедельник, 12 января
В Пензе мужчина с ножом угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело

09:24 | 12.01.2026 | Криминал

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Мужчина с ножом угрожал жительнице Пензы убийством из-за шума ремонта в ее квартире, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина с ножом угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступил звонок от местной жительницы 1953 года рождения. Гражданка рассказала, что сосед [мужчина 1988 года рождения] угрожал ей убийством ножом. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Подозреваемый рассказал, что его сильно раздражал шум, который доносился из соседней квартиры, где женщина начала делать ремонт. [...] Он решил пойти к ней и высказать претензии лично. Когда соседка открыла дверь, злоумышленник направил в ее сторону нож со словами об угрозе убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


