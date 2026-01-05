Пенсионерка из Заречного лишилась 750 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 5 января 2026. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1950 года рождения после общения с телефонным мошенником лишилась 750 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший представился пенсионерке сотрудником Роскомнадзора и сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит и похитить деньги.

«Под предлогом защиты сбережений от незаконных операций он убедил женщину передать их на хранение. Не подозревая обмана, пенсионерка сняла в банке 450 тыс. рублей, положила их в пакет и уехала на такси, вызванном незнакомцем, в Московскую область. Там она передала деньги неизвестному мужчине. Вернувшись в Заречный, женщина заняла у родственницы 300 тыс. рублей и перевела их на мошеннические счета. Позже она осознала, что стала жертвой обмана. Общий ущерб составил 750 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».