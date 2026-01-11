Житель Пензенской области осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 11 января 2026. PenzaNews. Наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в сети интернет, на срок 2 года назначено жителю Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

«Установлено, что злоумышленник разместил в сети интернет материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников МВД России в целях воспрепятствования их законной деятельности», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор в законную силу пока не вступил.