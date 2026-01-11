18:03:08 Воскресенье, 11 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенской области осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

11:23 | 11.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 11 января 2026. PenzaNews. Наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в сети интернет, на срок 2 года назначено жителю Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Житель Пензенской области осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник разместил в сети интернет материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников МВД России в целях воспрепятствования их законной деятельности», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор в законную силу пока не вступил.


Читайте также
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из дома пенсионерки музцентр, триммер, бензопилу и баян В Пензе пожилая женщина лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
В Пензенской области за сутки произошло три пожара В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Под Пензой водитель «Lada Vesta» сбил двух подростков В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама