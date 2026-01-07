14:54:12 Среда, 7 января
Денис Соболев поздравил православных верующих с Рождеством

10:14 | 07.01.2026 | Общество

Пенза, 7 января 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова! Он несет надежду на лучшее, укрепляет веру и наполняет сердца благими помыслами. Этот праздник вдохновляет нас на свершение добрых дел, оказание помощи и проявление заботы к окружающим», — отметил Денис Соболев.

«Много лет на пензенской земле бок о бок мирно живут представители разных национальностей и религий, и я убежден, что духовно-нравственные ценности, основанные на идеях любви к ближним, справедливости и милосердия, и впредь будут способствовать укреплению дружбы между ними», — подчеркнул спикер гордумы.

Он пожелал православным верующим мира, добра, любви и взаимопонимания.

«Пусть свет рождественской звезды озарит ваши дома теплом и уютом! И пусть оправдаются все ваши надежды и сбудутся все мечты!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба городской думы.


