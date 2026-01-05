Электроснабжение восстановлено в 64 населенных пунктах Пензенской области — губернатор

22:13:21 Понедельник, 5 января
08:20 | 05.01.2026

Пенза, 5 января 2026. PenzaNews. Электроснабжение, нарушенное из-за непогоды, восстановлено в 64 населенных пунктах Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«На вечернем заседании КЧС [комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций] уточнили объем работ по ликвидации в регионе аварийного отключения электроэнергии и очистке территории от снега, которого за сутки выпало, как за 10 дней. Из-за сильных порывов ветра было нарушено электроснабжение почти 8,5 тыс. домов в 71 населенном пункте — коснулось 19,5 тыс. жителей. Сейчас электричество восстановлено в 64 населенных пунктах. Подключено почти 8 тыс. домов, где проживают порядка 18,5 тыс. человек. Завершены работы в селах Воскресеновка и Леонидовка Пензенского района. Около четырех часов потребуется, чтобы вернуть электричество в несколько десятков домов Бессоновского района — в Бакшеевке, Мастиновке, Чемодановке, Блохино», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшее воскресенье, 4 января.

Он отметил, что в соцсетях жители в основном жалуются на нечищеные дворы и межквартальные проезды.

«Это зона ответственности УК. Поступило порядка 500 обращений. Требовательность людей с каждым часом возрастает, и это понятно. Проведена оценка состояния 900 дворов. Прошедший снегопад явно показал недобросовестность некоторых компаний. К таким поручил жестче применять штрафные санкции», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, очистку региональных и федеральных дорог вели более 400 единиц техники.

«Движение в границах области открыто сейчас в полном объеме. С 9.00 в рейс вышли автобусы по 33 межмуниципальным маршрутам, с 13.00 — по 68 внутриобластным и межобластным, которые проходят по федеральным трассам», — проинформировал губернатор.

«Думаю, что мы приняли правильное решение об ограничении движения на дорогах, особенно для автобусов и большегрузов. Возможно, эта мера понравилась не всем. Но, анализируя ситуацию, могу сказать, что нам удалось избежать большого количества аварий и гибели людей», — добавил он.


