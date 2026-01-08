В Пензенской области в 2025 году заключено 2 тыс. 656 соцконтрактов — губернатор Общество

Пенза, 8 января 2026. PenzaNews. 2 тыс. 656 социальных контрактов заключено с жителями Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Подведем итоги первой пятилетки работы в Пензенской области такой формы господдержки как социальный контракт. С 2021 года ежегодный объем расходов на выплаты по соцконтрактам вырос более чем в два раза — с 277 до 603 млн. рублей. В минувшем году жители Пензенской области заключили 2 тыс. 656 соцконтрактов. На преодоление трудной жизненной ситуации — 382, на поиск работы — 537, на предпринимательскую деятельность — 1 тыс. 324, на развитие ЛПХ — 413 контрактов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 8 января.

По его словам, большую активность проявляли многодетные семьи, ими заключена почти четверть соцконтрактов.

«В этом году планируется заключить не менее 2 тыс. 740 социальных контрактов. Право на заключение соцконтракта на развитие предпринимательской деятельности имеют участники СВО, завершившие военную службу — по рекомендации фонда «Защитники Отечества» и вне зависимости от среднедушевого дохода семьи», — отметил Олег Мельниченко.

«Реализуем в Пензенской области уникальный проект «Сурское мужество» по комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции, получивших тяжелые ранения. По итогам первого потока четверо участников разработали свои бизнес-проекты и заключили соцконтракты на их реализацию, по итогам второго — двое. В январе стартует третий поток. Пусть эта мера поддержки поможет ветеранам боевых действий найти себя в мирной жизни», — добавил губернатор.