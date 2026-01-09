21:11:29 Пятница, 9 января
Житель Пензы угнал автомобиль родственника, чтобы доехать к бывшей супруге

11:34 | 09.01.2026 | Криминал

Пенза, 9 января 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Пензы 1991 года рождения, который угнал автомобиль родственника, чтобы доехать к бывшей супруге.

Житель Пензы угнал автомобиль родственника, чтобы доехать к бывшей супруге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился местный житель и заявил, что оставил автомобиль «ВАЗ-2115» на придомовой парковке, однако утром его там не обнаружил.

«Полицейские провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых установили направление движения угнанного автомобиля. В течение дежурных суток транспортное средство было обнаружено в Городищенском районе, припаркованным возле одного из домов. Там же полицейские задержали и злоумышленника – родственника потерпевшего. [...] Мужчина признался в угоне, пояснив, что хотел навестить бывшую супругу. Автомобиль изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».


