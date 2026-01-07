14:54:05 Среда, 7 января
Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством

09:05 | 07.01.2026 | Общество

Пенза, 7 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

Фото: Pnzreg.ru

«Рождественский праздник озарен духовным светом и пронизан семейным теплом. Он укрепляет нас в вере, наполняет сердца надеждой, помогает совершать добрые дела. Сегодня в пензенские храмы спешат верующие, чтобы быть причастными к великому празднику. Впервые пензенцы и гости города могут увидеть роспись в Спасском кафедральном соборе, который мы построили всем миром. Он стал символом нашего единства и духовной силы», — отметил глава региона.

«На фронте Рождество встречают наши защитники Отечества. Сегодня верующие молятся за наших героев и всех, кто помогает фронту, оказывает поддержку ветеранам и их семьям. Общими усилиями победа становится ближе», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал православным верующим крепкого здоровья, благополучия, семейного и дружеского тепла, а также всего самого светлого и доброго.


