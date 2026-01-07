Рождественское богослужение прошло в Спасском кафедральном соборе Пензы Религия

Пенза, 7 января 2026. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил рождественское богослужение, состоявшееся в Спасском кафедральном соборе Пензы в ночь на 7 января.

Фото: Pnzreg.ru

Ему сослужили ключарь собора иерей Николай Батищев, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Евгений Климчев, Георгий Насонов, диаконы Богдан Яворский, Кирилл Вейго, Иоанн Сидоров и Никита Черных.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

По запричастном стихе протоиерей Владимир Ольхов огласил верующим рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По отпусте литургии глава Пензенской митрополии возглавил пение тропаря, кондака и величания празднику Рождества Христова.

Завершая богослужение, владыка Серафим обратился к верующим.

«В эту благословенную ночь мы собираемся в храмах, чтобы прославить рождение Господа, который настолько возлюбил человека, что ради него снизошел на землю. Я хочу от всего сердца пожелать всем вам духовного, внутреннего мира и мира нашей земле. [...] Нынешний год объявлен в нашей стране Годом единства народов России. Бог — есть любовь. Он любит каждого человека, независимо от цвета кожи или вероисповедания. И мы должны научиться этой всецелой любви и уважению, искореняя в своих сердцах всякую озлобленность и ненависть», — цитирует митрополита пресс-служба Пензенской епархии.

Собравшихся в храме с Рождеством также поздравил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который обратил внимание на то, что к праздничному богослужению была завершена основная часть работ по росписи собора.

«Я хочу присоединиться к словам владыки и пожелать всем вам прежде всего здоровья, мира и нашей общей победы. Пусть эта рождественская ночь принесет счастье и благодать в каждый дом, вашим родным и близким. С праздником Рождества Христова!» — сказал глава региона.

Затем митрополит Серафим и Олег Мельниченко обменялись рождественскими подарками.