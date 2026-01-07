14:53:58 Среда, 7 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Рождественское богослужение прошло в Спасском кафедральном соборе Пензы

09:48 | 07.01.2026 | Религия

Печать

Пенза, 7 января 2026. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил рождественское богослужение, состоявшееся в Спасском кафедральном соборе Пензы в ночь на 7 января.

Рождественское богослужение прошло в Спасском кафедральном соборе Пензы

Фото: Pnzreg.ru

Ему сослужили ключарь собора иерей Николай Батищев, протоиерей Владимир Ольхов, иереи Евгений Климчев, Георгий Насонов, диаконы Богдан Яворский, Кирилл Вейго, Иоанн Сидоров и Никита Черных.

Богослужебные песнопения исполнил хор Спасского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

По запричастном стихе протоиерей Владимир Ольхов огласил верующим рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По отпусте литургии глава Пензенской митрополии возглавил пение тропаря, кондака и величания празднику Рождества Христова.

Завершая богослужение, владыка Серафим обратился к верующим.

«В эту благословенную ночь мы собираемся в храмах, чтобы прославить рождение Господа, который настолько возлюбил человека, что ради него снизошел на землю. Я хочу от всего сердца пожелать всем вам духовного, внутреннего мира и мира нашей земле. [...] Нынешний год объявлен в нашей стране Годом единства народов России. Бог — есть любовь. Он любит каждого человека, независимо от цвета кожи или вероисповедания. И мы должны научиться этой всецелой любви и уважению, искореняя в своих сердцах всякую озлобленность и ненависть», — цитирует митрополита пресс-служба Пензенской епархии.

Собравшихся в храме с Рождеством также поздравил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который обратил внимание на то, что к праздничному богослужению была завершена основная часть работ по росписи собора.

«Я хочу присоединиться к словам владыки и пожелать всем вам прежде всего здоровья, мира и нашей общей победы. Пусть эта рождественская ночь принесет счастье и благодать в каждый дом, вашим родным и близким. С праздником Рождества Христова!» — сказал глава региона.

Затем митрополит Серафим и Олег Мельниченко обменялись рождественскими подарками.


Читайте также
Жительница Никольского района лишилась более 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику В Пензенском районе столкнулись три автомобиля, один из водителей госпитализирован
Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при покупке оборудования для телефонизации В небе над Пензенской областью сбиты три беспилотника, разрушений и пострадавших нет — губернатор
В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, избивших охранников ночного клуба В Пензе полицейские задержали мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама