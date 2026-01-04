22:51:23 Воскресенье, 4 января
Объем инвестиций резидентов ТОР в Пензенской области превысил 4 млрд. рублей

13:30 | 04.01.2026 | Экономика

Пенза, 4 января 2026. PenzaNews. Объем инвестиций резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Заречный» и «Сердобск» в Пензенской области составил более 4 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

Объем инвестиций резидентов ТОР в Пензенской области превысил 4 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Объем инвестиций (нарастающим итогом), осуществленных действующими резидентами ТОР, составил более 4 млрд. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что резидентами создано более 1,2 тыс. новых постоянных рабочих мест.

«Объем налоговых поступлений в бюджет Пензенской области — 378,441 млн. рублей, объем налоговых льгот — 335,393 млн. рублей. С момента создания ТОР объем налоговых льгот, предоставленных действующим резидентам по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, составил 335,203 млн. рублей», — отмечается в сообщении.


Актуальное

