До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из дома пенсионерки музцентр, триммер, бензопилу и баян

Пенза, 11 января 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы 1978 года рождения, который украл из дома 69-летней пенсионерки музыкальный центр, триммер, бензопилу и баян.

«Подозреваемый [...] пояснил, что приехал в населенный пункт [в Пензенском районе], чтобы собрать металлолом. Увидев, что на двери одного из жилых домов висит замок, он понял, что внутри никого нет. Воспользовавшись моментом, злоумышленник сломал навесной замок ломом и проник внутрь помещения. Там он похитил музыкальный центр, бензиновый триммер, бензопилу и баян. Затем он погрузил украденное в автомобиль и доставил в город», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что одну часть похищенного мужчина сдал в комиссионный магазин, другую — в антикварную лавку, денежные средства он потратил на личные нужды.

«Подозреваемый раскаялся в содеянном», — отмечается в тексте.