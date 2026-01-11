18:03:01 Воскресенье, 11 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из дома пенсионерки музцентр, триммер, бензопилу и баян

10:37 | 11.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 11 января 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы 1978 года рождения, который украл из дома 69-летней пенсионерки музыкальный центр, триммер, бензопилу и баян.

До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из дома пенсионерки музцентр, триммер, бензопилу и баян. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый [...] пояснил, что приехал в населенный пункт [в Пензенском районе], чтобы собрать металлолом. Увидев, что на двери одного из жилых домов висит замок, он понял, что внутри никого нет. Воспользовавшись моментом, злоумышленник сломал навесной замок ломом и проник внутрь помещения. Там он похитил музыкальный центр, бензиновый триммер, бензопилу и баян. Затем он погрузил украденное в автомобиль и доставил в город», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что одну часть похищенного мужчина сдал в комиссионный магазин, другую — в антикварную лавку, денежные средства он потратил на личные нужды.

«Подозреваемый раскаялся в содеянном», — отмечается в тексте.


Читайте также
В Пензе пожилая женщина лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам В Пензенской области за сутки произошло три пожара
В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Под Пензой водитель «Lada Vesta» сбил двух подростков
В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Жительница Никольского района лишилась более 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама