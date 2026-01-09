В Пензе росгвардейцы задержали пьяную пару, которая отказывалась уезжать из гостиницы Происшествия

Пенза, 9 января 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяную пару, которая отказывалась покидать гостиничный номер.

«Тревожный сигнал поступил экипажу правоохранителей в дневное время. Прибыв на место, росгвардейцев встретила администратор, которая сообщила, что двое постояльцев — 33-летний мужчина и 37-летняя женщина — отказываются освободить номер, несмотря на неоднократные и заблаговременные предупреждения, а также ведут себя агрессивно. [...] Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выражался нецензурной бранью, размахивал руками и игнорировал законные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге нарушители общественного порядка были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.