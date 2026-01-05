Житель Пензенской области подозревается в содействии террористической деятельности Криминал

Пенза, 5 января 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1981 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

«Установлено, что злоумышленник, располагая информацией о признании деструктивного движения на территории России террористической организацией, поддерживал посредством сети интернет контакты с ее участниками за рубежом, в том числе на территории Украины. Кроме того, осуществил 19 переводов денежных средств на финансовые реквизиты данной террористической организации на общую сумму более 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Фигурант уголовного дела задержан, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — сказано в пресс-релизе.