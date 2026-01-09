21:11:36 Пятница, 9 января
Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП под Пензой, в котором пострадали двое подростков

10:03 | 09.01.2026 | Происшествия

Пенза, 9 января 2026. PenzaNews. Прокуратура взяла на контроль ход проводимой сотрудниками полиции проверки по факту ДТП под Пензой, в котором пострадали двое подростков.

«По предварительным данным, 7 января 2026 года в 13.25 на 0 км + 350 метров автомобильной дороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» водитель автомобиля «Lada Vesta» совершил наезд на мальчика и девочку 2011 и 2012 годов рождения. В результате происшествия девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в учреждение здравоохранения. Мальчик после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту сотрудниками полиции организовано проведение проверки, ход которой прокуратурой Пензенского района взят на контроль. Законность принятого решения будет проверена прокуратурой», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что надзорным ведомством также будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.


