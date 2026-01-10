11:50:06 Суббота, 10 января
В Пензенской области за сутки произошло три пожара

11:07 | 10.01.2026 | Происшествия

Пенза, 10 января 2026. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в субботу, 10 января.

В Пензенской области за сутки произошло три пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что на улице Тухачевского в Никольске сгорела кровля трехквартирного срубового дома на площади 100 кв. метров.

«Предварительная причина пожара — поджог», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на улице Советской в Городище выгорело кирпичное одноэтажное административное здание площадью 108 кв. метров, предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

«В городе Пензе на улице Луначарского выгорела однокомнатная квартира площадью 35 кв. метров и обгорела стена на площади 5 кв. метров в четырехкомнатной квартире трехквартирного дома. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сотрудники МЧС один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП в Пензе, происшествий на водных объектах за минувшие сутки не зарегистрировано.


