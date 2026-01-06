Против жительницы Пензенской области возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 6 января 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1991 года рождения, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленница разместила в сети интернет материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.