19:09:26 Вторник, 6 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Против жительницы Пензенской области возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности

14:43 | 06.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 6 января 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жительницы региона 1991 года рождения, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Против жительницы Пензенской области возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленница разместила в сети интернет материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


Читайте также
В Пензенском районе столкнулись три автомобиля, один из водителей госпитализирован Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при покупке оборудования для телефонизации
В небе над Пензенской областью сбиты три беспилотника, разрушений и пострадавших нет — губернатор В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, избивших охранников ночного клуба
В Пензе полицейские задержали мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма Жительница Пензы перевела мошенникам более 370 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама