По факту гибели троих человек при пожаре в Лунино возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 7 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели троих человек при пожаре, который произошел в частном доме в рабочем поселке Лунино Пензенской области.

«По данным следствия, ночью 7 января 2026 года в доме на улице Садовой в рабочем поселке Лунино произошло возгорание. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела двух мужчин и женщины. Еще одному мужчине удалось спастись», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти трех человек и произошедшего возгорания. Назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.