В Пензенской области за день на дорогах задержаны 30 нетрезвых водителей

13:37 | 08.01.2026 | Общество

Пенза, 8 января 2026. PenzaNews. 30 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области 7 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области за день на дорогах задержаны 30 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«7 января 2026 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель, водитель, не имеющий или лишенный права управления транспортным средством». [...] От управления транспортными средствами отстранены 30 водителей», — сказано в тексте.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.


Актуальное

