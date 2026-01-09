21:11:23 Пятница, 9 января
В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

09:12 | 09.01.2026 | Криминал

Пенза, 9 января 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Бессоновского района Пензенской области 1992 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Транспортное средство данного гражданина было остановлено сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что у него не получалось сдать экзамены на получение водительского удостоверения. По этой причине подозреваемый решил пойти на преступление. В сети интернет он связался с неизвестным, у которого заказал поддельный документ за 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


