В Пензе пожилая женщина лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам

09:16 | 11.01.2026 | Криминал

Пенза, 11 января 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1949 года рождения лишилась 300 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками.

В Пензе пожилая женщина лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонила «сотрудница телекоммуникационной компании», которая сообщила о необходимости продлить договор на обслуживание номера и попросила продиктовать код из SMS-сообщения.

«Вскоре пенсионерке поступил еще один звонок — на этот раз от мужчины, представившегося работником банка. Он заявил, что на ее имя открыт банковский счет, с которого якобы финансируется экстремистская организация. Чтобы избежать уголовной ответственности, звонивший убедил женщину перевести ему все свои сбережения для декларирования. Следуя указаниям злоумышленника, пенсионерка забрала из дома 300 тыс. рублей и отправила их через почтовое отделение. После того, как мошенник перестал выходить на связь, пензячка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


