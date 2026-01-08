15:13:31 Четверг, 8 января
Телефонные мошенники выманили у молодого пензенца более 360 тыс. рублей

10:48 | 08.01.2026 | Криминал

Пенза, 8 января 2026. PenzaNews. Житель Пензы 2007 года рождения лишился более 360 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Телефонные мошенники выманили у молодого пензенца более 360 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала молодому человеку позвонил «работник службы доставки» и под предлогом получения посылки попросил назвать код из SMS-сообщения.

«Затем гражданину поступил еще один звонок. Незнакомец представился сотрудником силового ведомства и заявил, что в отношении пензенца осуществляются мошеннические действия. [...] Собеседник убедил молодого человека перечислить все свои сбережения на «безопасный счет». Следуя указаниям злоумышленника, потерпевший выполнил все его требования. Только после того, как неизвестный перестал выходить на связь, заявитель понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила более 360 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


