С улиц Пензы за сутки вывезено более 4,7 тыс. кубометров снега ЖКХ

Пенза, 5 января 2026. PenzaNews. Более 4,7 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Пензы силами МБУ «Пензавтодор» за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензе не прекращается снегопад. МБУ «Пензавтодор» в круглосуточном режиме устраняет последствия непогоды. За прошедшие сутки вывезено свыше 4,7 тыс. кубометров снега. В понедельник, 5 января, задействовали 105 единиц техники муниципального бюджетного учреждения, 136 человек. Убирают улично-дорожную сеть, скверы и другие общественные пространства», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в частном секторе очистку организуют администрации районов Пензы.

«За содержание придомовых территорий отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Телефоны организаций указаны на квитанциях по оплате коммунальных услуг», — напоминается в сообщении.