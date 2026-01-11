В Пензенской области за сутки произошло четыре пожара Происшествия

Пенза, 11 января 2026. PenzaNews. Четыре пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в воскресенье, 11 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в селе Кера Нижнеломовского района сгорел нежилой деревянный дом площадью 50 кв. метров, в Пачелме огонь уничтожил кровлю бани на площади 6 кв. метров, в Сосновке Бессоновского района произошел пожар в двухэтажной бане, на улице Луначарского в Пензе ликвидировано возгорание мусора.

Уточняется, что, по предварительным данным, причиной пожара в Кере стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, в Пачелме и Сосновке — печного, в Пензе возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

«Сотрудники МЧС России к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий привлекались один раз в Бессоновском районе. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», — сказано в сообщении.