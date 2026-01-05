В Пензенской области полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за непогоды ЖКХ

Пенза, 5 января 2026. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» полностью восстановили в Пензенской области электроснабжение, нарушенное из-за непогоды.

«Специалисты филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» завершили восстановительные мероприятия на энергообъектах, работа которых была нарушена из-за непогоды. Всего в работах были задействованы 44 бригады в составе 122 человек и 47 единиц техники», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ПАО «Россети Волга» утром в понедельник, 5 января.

В нем добавляется, что специалисты восстановили 35 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, работы были осложнены труднодоступностью подъезда к некоторым участкам сети.

«Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Предприятие работает в режиме повышенной готовности», — сказано в тексте.