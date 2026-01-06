До шести лет лишения свободы грозит жителю Сердобского района, который похитил деньги с чужой банковской карты Криминал

Пенза, 6 января 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Сердобского района Пензенской области, который похитил около 35 тыс. рублей с найденной банковской карты.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже денежных средств обратился мужчина, потерявший карту.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался житель Сердобского района 1989 года рождения, который дал признательные показания. Он пояснил, что нашел банковскую карту потерпевшего на улице в Пензе. Из-за сложного материального положения подозреваемый решил не искать владельца карты, а похитить имеющиеся на ней денежные средства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».