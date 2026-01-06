19:09:19 Вторник, 6 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До шести лет лишения свободы грозит жителю Сердобского района, который похитил деньги с чужой банковской карты

09:46 | 06.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 6 января 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Сердобского района Пензенской области, который похитил около 35 тыс. рублей с найденной банковской карты.

До шести лет лишения свободы грозит жителю Сердобского района, который похитил деньги с чужой банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже денежных средств обратился мужчина, потерявший карту.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался житель Сердобского района 1989 года рождения, который дал признательные показания. Он пояснил, что нашел банковскую карту потерпевшего на улице в Пензе. Из-за сложного материального положения подозреваемый решил не искать владельца карты, а похитить имеющиеся на ней денежные средства», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».


Читайте также
В Пензенском районе столкнулись три автомобиля, один из водителей госпитализирован Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при покупке оборудования для телефонизации
В небе над Пензенской областью сбиты три беспилотника, разрушений и пострадавших нет — губернатор В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, избивших охранников ночного клуба
В Пензе полицейские задержали мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма Жительница Пензы перевела мошенникам более 370 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама