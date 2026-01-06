Один человек погиб, трое пострадали в ДТП под Пензой Происшествия

Пенза, 6 января 2026. PenzaNews. Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с участием автомобиля «Volkswagen Polo», комбинированной дорожной машины и трактора, которое произошло на 415 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области в минувший понедельник, 5 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем легковушки находился мужчина 1979 года рождения, дорожной машиной управлял мужчина 1999 года рождения, трактором — мужчина 1993 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Volkswagen Polo» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Его три пассажира — женщина 1974 года рождения, девочка 2015 года рождения и девушка 2001 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.