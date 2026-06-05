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Литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет 6 июня

12:24 | 05.06.2026 | Культура

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Пенза, 5 июня 2026. PenzaNews. Восьмой межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет в городе Белинском Пензенской области в предстоящую субботу, 6 июня.

Литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет 6 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, центральными площадками мероприятия станут государственный музей-усадьба В.Г. Белинского, культурный центр «Белинский» и улица Белинская.

Церемония открытия состоится на главной сцене фестиваля на улице Белинской в 11.00. Там будут объявлены лауреаты премии в области литературной и театральной критики «Я в мире боец».

После этого запланированы показ театра моды Ольги Букиной по мотивам русских сказок и былин и концерт с участием коллективов «Горница», «Вертоград» и других.

Предполагается, что будут организованы выставочные, библиотечные и музейные зоны. Гостей ждут квесты, викторины и творческие мастерские.

В культурном центре «Белинский» пройдет театрализованная программа «Московский телеграф о моде».

В полдень начнется встреча с лауреатами и почетными гостями премии имени В.Г. Белинского. У посетителей будет возможность узнать об их творческом пути и получить автограф.

Затем в программе мероприятия — лекция «Как слово стало книгой: история великого превращения».

После этого гостям будут доступны экскурсии по обновленной экспозиции «Рыцарь русской литературы».

Экскурсии также будут проводиться в течение дня в мемориальном доме Белинских.


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