Литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет 6 июня
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Пенза, 5 июня 2026. PenzaNews. Восьмой межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна» пройдет в городе Белинском Пензенской области в предстоящую субботу, 6 июня.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, центральными площадками мероприятия станут государственный музей-усадьба В.Г. Белинского, культурный центр «Белинский» и улица Белинская.
Церемония открытия состоится на главной сцене фестиваля на улице Белинской в 11.00. Там будут объявлены лауреаты премии в области литературной и театральной критики «Я в мире боец».
После этого запланированы показ театра моды Ольги Букиной по мотивам русских сказок и былин и концерт с участием коллективов «Горница», «Вертоград» и других.
Предполагается, что будут организованы выставочные, библиотечные и музейные зоны. Гостей ждут квесты, викторины и творческие мастерские.
В культурном центре «Белинский» пройдет театрализованная программа «Московский телеграф о моде».
В полдень начнется встреча с лауреатами и почетными гостями премии имени В.Г. Белинского. У посетителей будет возможность узнать об их творческом пути и получить автограф.
Затем в программе мероприятия — лекция «Как слово стало книгой: история великого превращения».
После этого гостям будут доступны экскурсии по обновленной экспозиции «Рыцарь русской литературы».
Экскурсии также будут проводиться в течение дня в мемориальном доме Белинских.