Пензенский губернатор напомнил историю всероссийского лермонтовского праздника в «Тарханах» Культура

Пенза, 15 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко за месяц до всероссийского лермонтовского праздника, который в 2026 году пройдет в музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе в 55-й раз, напомнил историю мероприятия.

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«Остается месяц до лермонтовского праздника в «Тарханах», который за 55 лет вырос из встречи энтузиастов до масштабного всероссийского фестиваля, объединяющего классическую культуру, современные формы досуга и глубокую связь с историей России. Вспомним главные моменты. Первый лермонтовский день поэзии состоялся 24 октября 1971 года благодаря второму секретарю пензенского обкома КПСС Георгу Васильевичу Мясникову, который видел в событии возможность привлечь внимание к возрождению музея (уже шло восстановление барской усадьбы) и вывести его в разряд выдающихся всесоюзных мест», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшее воскресенье, 14 июня.

Он обратил внимание на то, что в 1974 году праздник обрел масштаб всесоюзного.

«Гостям была представлена новая музейная экспозиция «Лермонтов в Тарханах», с тех пор зародилась традиция в дни поэзии показывать посетителям возрожденные объекты лермонтовского времени», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что в 1979 году была продемонстрирована восстановленная людская изба, в 1980 — воссозданный парк, в 1985 — памятник М.Ю. Лермонтову работы скульптора Олега Комова, в 1995 — пасека.

«В 2007 году показан спасенный парк Апалиха, в 2008-м появилась ветряная мельница, была освящена усадебная церковь Марии Египетской. К 2014 году отремонтировали плотину, построили музейно-просветительский центр со столовой, где предлагают обед по рецептам из поваренных книг XIX века», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко констатировал, что с годами сложилась программа лермонтовского дня: возложение цветов к могиле поэта, чтение стихов у памятника, чествование литераторов, вручение премий и проведение литературно-музыкальных композиций на сцене Зеленого театра, с 2000 года традиционными стали интерактивные зоны, создающие атмосферу живого общения с наследием Михаила Лермонтова.

«С недавних пор у каждого мероприятия появилась своя актуальная тема, отражающая события в стране и мире. 55-й всероссийский лермонтовский праздник 11 июля пройдет под девизом «Под солнцем Родины моей». Приглашаю вас стать частью этого большого события», — обратился глава региона к жителям и гостям Пензенской области.