На лермонтовском празднике поэзии в Пензе представят спектакль «Он не договорил» Культура

Пенза, 9 июля 2026. PenzaNews. Музыкально-поэтический спектакль «Он не договорил» в исполнении ансамбля «Старгород» и солистов центра русской хоровой и вокальной культуры будет представлен в сквере имени М.Ю. Лермонтова в предстоящую пятницу, 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Отмечается, что лермонтовский праздник поэзии начнется в сквере в полдень.

«В сквере развернется выставка-продажа народных промыслов «Сурская мозаика». [...] Также будут работать экспозиции из фондов МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы» и объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. Члены студии историко-бытового танца «Легенда» представят зрителям дефиле в классическом стиле образца XIX века», — сказано в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

В нем добавляется, что жители и гости города смогут принять участие в хороводе, национальных играх, а также конкурсах на знание пословиц и поговорок.

«Будет звучать радиогазета с рассказами о Лермонтове и о вкладе разных народов России в развитие отечественной культуры», — говорится в тексте.