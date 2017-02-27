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Первый зампред пензенского правительства провел серию переговоров в Сочи

16:40 | 27.02.2017 | Экономика

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев провел серию переговоров в рамках инвестиционного форума в Сочи, который стартовал в понедельник, 27 февраля.

Первый зампред пензенского правительства провел серию переговоров в Сочи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, в ходе встречи с директором департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Алексеем Беспрозванным и директором департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Артемом Шадриным обсуждались вопросы поддержки промышленных кластеров.

«Развитие отраслевых кластеров для нашего региона является одной из приоритетных задач на ближайшее время, потому что объединение компетенций предприятий создает синергетический эффект, позволяющий усилить кооперацию и производить больше комплектующих изделий», — отметил Андрей Кулинцев.

Кроме того, он встретился с замминистра промышленности РФ Василием Осьмаковым, которого пригласил в Пензенскую область, чтобы оценить перспективы создания в регионе станкостроительного кластера, сообщает пресс-служба облправительства.
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