Олег Мельниченко обозначил приоритетные задачи при реализации нацпроектов в Пензенской области в 2026 году Общество

Пенза, 31 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обозначил приоритетные задачи, которые предстоит решить при реализации национальных проектов на территории региона в 2026 году.

Фото: Pnzreg.ru

«Важный для нас проект, который прошу не снимать с ежедневного контроля, — реконструкция автомобильной дороги и путепровода под железной дорогой в районе улицах Ерик, Транспортной, Горбатова переулка в Пензе. Считаю, что это наш стратегический проект, который мы должны вести в ручном режиме. Напомню, что реализация проекта рассчитана до 2027 года», — сказал он в ходе заседания облправительства, состоявшегося в минувшую пятницу, 30 января.

Также глава региона отметил важность ремонта мостов наряду с выполнением работ по приведению дорог в нормативное состояние.

«Дорога без моста — дорога в никуда. Ремонтом мостов долгое время никто не занимался. Мы этим активно занимаемся на протяжении 4 лет», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что на особом контроле находятся объекты, строительство которых ведется в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Продолжаем строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Лугометрия», ввести ее должны к 1 сентября 2026 года, а также строительство водопровода от микрорайона Терновка до улицы Измайлова. Контракт заключен. Объект переходящий, завершен будет до 1 мая 2027 года», — уточнил он.

Губернатор напомнил, что в текущем году будет продолжена модернизация первичного звена здравоохранения, в частности, запланирован капитальный ремонт 12 объектов, а также установка 11 быстровозводимых модульных конструкций.

«Технические задания сформированы. До конца февраля нужно провести все конкурсные процедуры и к 1 апреля заключить контракты, чтобы за летний период успеть с установкой», — поставил задачу глава региона.

Еще одним важным объектом Олег Мельниченко назвал детскую поликлинику в микрорайоне ГПЗ-24.

«В этом году мы должны провести все необходимые инженерные изыскания и разработать проектную документацию. Средства на это в бюджете заложены, а на 2027 год надо ставить себе задачу выйти на строительство», — сказал он.

По словам губернатора, наряду с 55 общественными пространствами, которые включены в план 2026 года, планируется дополнительно благоустроить семь территорий на средства экономии.

«Я еще раз обращаю внимание, что все проекты благоустройства должны быть реализованы в весенне-летний период, когда они востребованы жителями, а не в ноябре и декабре, когда вызывают у людей ухмылку и саркастический смех», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в 2026 году будут реализованы мероприятия в рамках 42 региональных проектов по 11 направлениям указа президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Всего на эти цели предусмотрено 13,4 млрд. рублей, из них 10 млрд. рублей — средства федерального бюджета.