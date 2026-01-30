По факту гибели двух человек при пожаре в Нижнем Ломове организована проверка Происшествия

Пенза, 30 января 2026. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели двух человек в результате пожара в доме на улице Сергеева в Нижнем Ломове Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 30 января 2026 года в доме по улице Сергеева в городе Нижнем Ломове произошел пожар. После его ликвидации обнаружены тела двух мужчин в возрасте 57 и 60 лет. В ходе осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибших не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины пожара.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — добавляется в тексте.