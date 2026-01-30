10:26:57 Пятница, 30 января
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца

09:38 | 30.01.2026 | Криминал

Пенза, 30 января 2026. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет грозит 62-летнему жителю Нижнеломовского района Пензенской области, который фиктивно зарегистрировал иностранного гражданина.

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сотрудниками полиции было установлено, что собственник жилого помещения незаконно зарегистрировал иностранного гражданина 1968 года рождения в своем доме. При этом он достоверно знал, что вышеуказанный гражданин по данному адресу проживать не будет, поскольку фактически жилое помещение ему предоставлять он не собирался», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

Из текста следует, что иностранный гражданин является соседом мужчины, поэтому он не сумел отказать выполнить его просьбу.

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».


