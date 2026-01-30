До пяти лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца Криминал

Пенза, 30 января 2026. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет грозит 62-летнему жителю Нижнеломовского района Пензенской области, который фиктивно зарегистрировал иностранного гражданина.

«Сотрудниками полиции было установлено, что собственник жилого помещения незаконно зарегистрировал иностранного гражданина 1968 года рождения в своем доме. При этом он достоверно знал, что вышеуказанный гражданин по данному адресу проживать не будет, поскольку фактически жилое помещение ему предоставлять он не собирался», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

Из текста следует, что иностранный гражданин является соседом мужчины, поэтому он не сумел отказать выполнить его просьбу.

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».