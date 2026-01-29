Денис Соболев провел личный прием граждан Общество

Пенза, 29 января 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев провел личный прием граждан в минувшую среду, 28 января.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

В числе обращений, поступивших от жителей, были вопросы, касающиеся сферы ЖКХ и благоустройства.

Так, житель одного из домов на улице Ставского выразил беспокойство по поводу возможного затопления в весенний период канализационного колодца, который ранее был отремонтирован ресурсоснабжающей компанией.

Денис Соболев заверил, что в случае возникновения аварийной ситуации вопрос будет оперативно решаться во взаимодействии с ответственной организацией.

Помимо этого, мужчина попросил рассмотреть возможность укладки нового асфальта во дворе вблизи его дома.

«Постараемся включить ваш МКД в программу на следующий год, а в этом планируем привести в порядок дорогу в вашем микрорайоне», — сообщил спикер гордумы.

Еще одно обращение поступило от женщины, проживающей в доме на улице Мира. Она подняла вопрос об обустройстве освещения на детской площадке, которая была полностью обновлена в прошлом году, но не может использоваться в темное время суток.

Денис Соболев взял обращение в работу и пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с представителями управления ЖКХ Пензы.

Также в ходе приема граждан была затронута проблема качества холодного водоснабжения многоквартирных домов на Западной поляне.

Всем обратившимся даны подробные разъяснения, сообщает пресс-служба гордумы.