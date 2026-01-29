Верховный суд оставил без изменения приговор жителю Пензенской области, получившему 16 лет колонии за действия сексуального характера в отношении детей Криминал

Пенза, 29 января 2026. PenzaNews. Верховный суд России оставил без изменения приговор жителю Пензенской области, который получил 16 лет колонии строгого режима за действия сексуального характера в отношении троих детей.

«Верховный суд Российской Федерации признал законным приговор Пензенского областного суда, которым 38-летний ранее судимый за кражу житель Пензенской области признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек, младшей из которых было 4 года. Преступления он совершил летом 2024 года в детском игровом домике напротив соседнего с ним жилого дома, при этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил ему основное наказание в виде 16 лет лишения свободы с исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении, размещенном на сайте облсуда.

В нем добавляется, что в пользу одной из потерпевших, заявившей гражданский иск о компенсации морального вреда, с осужденного взыскано 300 тыс. рублей.

«Приговор был обжалован в апелляционной и кассационной инстанциях со стороны осужденного и оставлен без изменения», — сказано в тексте.