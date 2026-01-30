Более 100 единиц техники МБУ «Пензавтодор» задействовано в уборке снега ЖКХ

Пенза, 30 января 2026. PenzaNews. Более 100 единиц техники МБУ «Пензавтодор» вышло на линию в пятницу, 30 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«Бригады муниципального бюджетного учреждения занимаются расчисткой улично-дорожной сети. В первую очередь идет уборка мостов, путепроводов, спусков и подъемов, центральных автомагистралей для обеспечения работы общественного транспорта. Также приводятся в порядок пешеходные зоны, остановочные площадки, лестничные марши», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что ночью из-за ледяного дождя основной упор был сделан на противогололедной обработке проезжей части и тротуаров, а также на вывозе снега.

«Мероприятия по ликвидации навалов провели на улицах Тухачевского, Павлушкина, Пушкина, Урицкого, Луначарского, проспекте Победы, Толстовском путепроводе, мосту в районе улицы Лозицкой. В результате вывезено 6 тыс. 520 кубометров снега», — добавляется в сообщении.