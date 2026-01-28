00:05:48 Четверг, 29 января
В Пензе бывший сотрудник вневедомственной охраны приговорен к 7 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки

11:47 | 28.01.2026 | Криминал

Пенза, 28 января 2026. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления назначено бывшему сотруднику вневедомственной охраны, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

В Пензе бывший сотрудник вневедомственной охраны приговорен к 7 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, уголовное дело было расследовано во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Следствием и судом установлено, что 9 марта 2024 года два сотрудника вневедомственной охраны, находясь при исполнении своих должностных обязанностей по охране общественного порядка в составе группы задержания, на территории Октябрьского района города Пензы увидели мужчину, который занимался поиском «закладки» с наркотическим средством. Задержав его и убедившись в наличии у мужчины при себе наркотического средства, они решили получить от него взятку за незаконные действия. Применяя физическое насилие и используя табельное оружие, соучастники высказали задержанному требование передать им денежные средства. В результате они получили от мужчины взятку в размере 38 тыс. рублей за непринятие мер по фиксации его противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и способствование в уничтожении доказательств его деяний. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении второго соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.


