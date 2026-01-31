В ДТП в Мокшанском районе два человека погибли, еще шестеро пострадали Происшествия

Пенза, 31 января 2026. PenzaNews. Два человека погибли, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения минивэна «Toyota Estima», автомобиля «ГАЗ» и «КамАЗа» с полуприцепом-цистерной на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области рано утром в субботу, 31 января.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, минивэном управлял мужчина 1984 года рождения, автомобилем «ГАЗ» — водитель 1994 года рождения, за рулем «КамАЗа» находился мужчина 1997 года рождения.

«В результате происшествия два пассажира автомобиля «Toyota Estima» — мужчина 1992 года рождения и девушка 2002 года рождения — от полученных телесных повреждений скончались на месте. Еще шесть человек получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Личности пострадавших устанавливаются», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.