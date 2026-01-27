Олег Мельниченко поручил начать подготовку к весеннему паводку Общество

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил начать подготовку к весеннему паводку.

Фото: T.me/omelnichenko

«Впереди у нас, по прогнозам синоптиков, достаточно сложный февраль. Снежный покров будет прирастать, ожидаются температурные качели. Предлагаю готовиться к паводку уже с февраля, поскольку метеорологи обещают, что конец месяца будет ознаменован плюсовыми температурами», — сказал Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что главам тех муниципальных образований, которые ежегодно рискуют оказаться в зоне подтопления, необходимо действовать оперативно.

«Главам Сердобского, Лунинского, Бессоновского, Шемышейского, Лопатинского и других районов, которые у нас попадают в паводковую ситуацию, нужно начинать работу», — констатировал губернатор.

«Оценивайте состояние гидротехнических сооружений, общайтесь с их собственниками», — добавил он.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, на территории региона расположено 583 ГТС, которые ежегодно обследуются межведомственной рабочей группой. В ее состав входят представители Минлесхоза и министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и ГУ МЧС России по региону.

Комиссионное обследование проходит в присутствии представителей муниципалитетов, собственников и эксплуатирующих организаций.