20:05:40 Вторник, 27 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поручил начать подготовку к весеннему паводку

17:25 | 27.01.2026 | Общество

Печать

Пенза, 27 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил начать подготовку к весеннему паводку.

Олег Мельниченко поручил начать подготовку к весеннему паводку

Фото: T.me/omelnichenko

«Впереди у нас, по прогнозам синоптиков, достаточно сложный февраль. Снежный покров будет прирастать, ожидаются температурные качели. Предлагаю готовиться к паводку уже с февраля, поскольку метеорологи обещают, что конец месяца будет ознаменован плюсовыми температурами», — сказал Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что главам тех муниципальных образований, которые ежегодно рискуют оказаться в зоне подтопления, необходимо действовать оперативно.

«Главам Сердобского, Лунинского, Бессоновского, Шемышейского, Лопатинского и других районов, которые у нас попадают в паводковую ситуацию, нужно начинать работу», — констатировал губернатор.

«Оценивайте состояние гидротехнических сооружений, общайтесь с их собственниками», — добавил он.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, на территории региона расположено 583 ГТС, которые ежегодно обследуются межведомственной рабочей группой. В ее состав входят представители Минлесхоза и министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и ГУ МЧС России по региону.

Комиссионное обследование проходит в присутствии представителей муниципалитетов, собственников и эксплуатирующих организаций.


Читайте также
В селе Секретарка огонь уничтожил деревянный гараж При пожаре в Башмаково пострадала женщина
В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей, которые спровоцировали конфликт в ресторане быстрого питания В селе Старое Захаркино при пожаре в частном доме погиб мужчина
В УФНС России по Пензенской области в декабре 2025 года поступило 3 тыс. 385 обращений граждан Росгвардейцы задержали двоих молодых людей, которые ночью повредили шлагбаум в центре Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама