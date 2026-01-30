18:12:36 Пятница, 30 января
Дальний сад в «Тарханах» планируется восстановить в 2026 году

15:03 | 30.01.2026 | Культура

Пенза, 30 января 2026. PenzaNews. Дальний сад в восточной части государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области, который был заложен, предположительно, в конце XVIII века, планируется восстановить в 2026 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Музеем проведена значительная работа по восстановлению его границ и планировки. Центр сада сегодня украшает деревянная беседка, которая расположена в круге из лип. От кольцевой дорожки, проложенной за кругом, отходят восемь радиальных аллей, симметрично разделяющих площадь на участки правильной формы (боскеты)», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в рамках акции «Тарханы. Дальний сад» в текущем году запланировано воссоздание части зеленых насаждений сада, составленных из сортов яблонь, подобранных музеем в соответствии с происхождением — либо это старинные сорта народной селекции, либо их непосредственные «генетические потомки».

«В 2023 году уже был восстановлен круглый сад, который когда-то радовал глаз поэта и был хорошо виден из окон его комнат в тарханском доме. В год 210-летия поэта на усадьбе появилось 210 розовых кустов, а к 80-летию Великой Победы территорию музея пополнили 80 лип, ставших частью Сада памяти», — напоминается в тексте.

Как отметила директор музея-заповедника «Тарханы» Юлия Печникова, в 2026 году будет продолжена традиция возрождения уголков усадьбы.

«В рамках благотворительной акции приглашаем всех желающих присоединиться к восстановлению дальнего сада, который являлся источником вдохновения для поэта. Каждый сможет лично высадить приобретенный саженец в день рождения классика 15 октября 2026 года», — сказала Юлия Печникова, слова которой приводятся в сообщении.


Актуальное

