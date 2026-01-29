01:08:38 Пятница, 30 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе завершено расследование дела о даче взятки сотруднику агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»

17:21 | 29.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 29 января 2026. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении представителя коммерческой организации, который обвиняется в даче взятки должностному лицу агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД», завершено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В Пензе завершено расследование дела о даче взятки сотруднику агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, обвиняемый, являясь предпринимателем, действуя через посредника, передал денежные средства в размере 30 тыс. рублей должностному лицу пензенского агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД». Взятка предназначалась за незаконное оформление протоколов о прохождении аттестаций на знание технических условий размещения и крепления грузов в железнодорожном подвижном составе, что было сделано без проведения фактической проверки знаний», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Читайте также
Мошенники выманили у жительницы Пензы около 500 тыс. рублей В Пензе работница пункта выдачи заказов подозревается в присвоении возвращенных покупателями товаров
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который провоцировал конфликт с работниками пиццерии В Пензе огонь уничтожил баню
В Никольске женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля В селе Секретарка огонь уничтожил деревянный гараж
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама