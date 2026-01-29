В Пензе завершено расследование дела о даче взятки сотруднику агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» Криминал

Пенза, 29 января 2026. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении представителя коммерческой организации, который обвиняется в даче взятки должностному лицу агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД», завершено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь предпринимателем, действуя через посредника, передал денежные средства в размере 30 тыс. рублей должностному лицу пензенского агентства фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД». Взятка предназначалась за незаконное оформление протоколов о прохождении аттестаций на знание технических условий размещения и крепления грузов в железнодорожном подвижном составе, что было сделано без проведения фактической проверки знаний», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.