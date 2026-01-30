В Пензе прокуратура начала проверку в связи с гибелью женщины после падения льда с крыши дома Происшествия

Пенза, 30 января 2026. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы начала проверку в связи с гибелью женщины 1973 года рождения после падения льда с крыши многоквартирного дома №10 на улице Ленинградской. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале прокуратуры Пензенской области.

«По предварительной информации, 30 января 2026 года в результате падения льда на тротуар с кровли здания №10 на улице Ленинградской города Пензы женщине 1973 года рождения, следовавшей вдоль данного строения, была причинена смертельная травма», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что на месте происшествия находится заместитель прокурора Первомайского района Пензы Марат Васильев.

«Надзорный орган [...] даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации, а также иных органов и учреждений, ответственных за благоустройство при организации работ по своевременной очистке кровель зданий от снежно-ледовых отложений. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавляется в сообщении.

В нем также обращается внимание на то, что в январе текущего года прокуратура предостерегала руководителя управляющей компании о недопустимости нарушения требований закона и о необходимости выполнения своевременных мероприятий по очистке кровель крыш от снега и наледи.