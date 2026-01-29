13:50:56 Четверг, 29 января
В Пензе посетитель ночного клуба разбил кальян, при попытке сделать кувырок опрокинул елку и упал на колонку

11:01 | 29.01.2026 | Происшествия

Пенза, 29 января 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 27-летнего пьяного мужчину, который устроил дебош в ночном клубе в центре Пензы.

В Пензе посетитель ночного клуба разбил кальян, при попытке сделать кувырок опрокинул елку и упал на колонку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Тревожный сигнал с охраняемого объекта поступил на пульт централизованного наблюдения в два часа ночи. Незамедлительно прибывший на место экипаж Росгвардии был встречен администратором заведения. Она сообщила, что один из посетителей, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, разбил кальян. В результате его падения произошло возгорание напольного покрытия. Заведению был причинен имущественный ущерб. Кроме того, по словам администратора, мужчина продолжил вести себя неадекватно: попытался сделать кувырок, опрокинул установленную в зале елку и упал на акустическую колонку», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Росгвардии.

В нем добавляется, что в присутствии сотрудников ведомства мужчина громко выражался нецензурной бранью и размахивал руками.

«После неоднократных законных требований прекратить противоправные действия дебошир был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказано в пресс-релизе.


