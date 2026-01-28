Жительница Пензенского района обвиняется в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины Криминал

Пенза, 28 января 2026. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензенского района Пензенской области обвиняется в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины.

«По данным следствия, 20 января 2026 года в ночное время обвиняемая находилась в одном из домов в селе Кондоль Пензенского района с мужчиной и женщиной, вместе с которыми работала у местного предпринимателя. В процессе распития спиртного между обвиняемой и потерпевшим произошел конфликт, после чего она ножом нанесла мужчине множественные удары по телу. Вторая потерпевшая также получила удары ножом, когда попыталась пресечь действия обвиняемой. 63-летний потерпевший скончался на месте происшествия от полученных ранений. Преступный умысел, направленный на совершение убийства женщины, не был доведен обвиняемой до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку потерпевшая оказала ей активное сопротивление и убежала с места преступления, впоследствии ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время угрозы ее жизни не имеется», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что по ходатайству следователя судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.